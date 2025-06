festival delle lettere- le migliori lettere | letture ed emozioni

Il Festival delle Lettere torna con la sua XIX edizione, portando emozioni e parole che uniscono cuori e menti. L’evento di anteprima, “Le Migliori Lettere”, promette di emozionare e ispirare, celebrando il potere della comunicazione scritta. Appuntamento sabato 21 giugno alle 17:30 a Casa Schuster, nel cuore di Milano, dove le lettere più belle prenderanno vita, regalando un viaggio tra letture indimenticabili e sentimenti autentici. Non mancate!

