Festival della creatività I ragazzi della Staffetti all’opera con Noa e Opa La scuola in ospedale

Il Festival della Creatività dell’Istituto Staffetti Massa 2 ha brillato come un vivace laboratorio di idee e talento. Nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale, gli alunni hanno dato vita a progetti sorprendenti, tra cui un’animazione ispirata all’Opa, simbolo di solidarietà e collaborazione tra scuola e ospedale. Un’occasione unica per celebrare la creatività dei giovani e il valore del lavoro di squadra. La mostra ha lasciato tutti con il cuore pieno di speranza e ispirazione.

Nel corso del ' Festival della creatività ' promosso dell' Istituto comprensivo Staffetti Massa 2, nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale sono stati presentati alla comunità scolastica alcuni prodotti realizzati dagli alunni, in collaborazione con la ' Scuola in ospedale ' e il prezioso sostegno e contributo del personale sanitario. In particolare è stato realizzato un lavoro di animazione liberamente ispirato al libro, dedicato all'Opa, ' Tutte le storie di Aisha ' di Sandra von Borries, con musiche originali di Enrico Andreini. Il cortometraggio è il risultato di un laboratorio di animazione e doppiaggio che ha coinvolto numerosi alunni, sia della scuola primaria sia della scuola secondaria di I grado.