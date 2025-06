Festa Vico rilancia la candidatura della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Unesco

Festa a Vico si accende di passione e orgoglio per la nostra cucina, proponendo un’azione collettiva che mira a riconoscere l’Italia come custode di un patrimonio unico al mondo. Con la campagna social #lacucinaitalianasiamonoi, si invita tutti a unirsi in un gesto di valorizzazione e tutela, dando forza alla candidatura della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. È il momento di far ascoltare la nostra tradizione e passione!

