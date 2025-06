Festa di Sant' Antonio

La Festa di Sant’Antonio 2025 sta per tornare nel cuore del Padovano, portando con sé profumi di tradizione e sapori autentici. Dal 6 al 9 e dal 13 al 16 giugno, lasciatevi coinvolgere dall’atmosfera festosa, tra sagre, musica e mani esperte che preparano i migliori gnocchi fatti a mano. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di gioia e convivialità. Non mancate: vi aspettiamo per celebrare insieme questa tradizione secolare!

2025. Dal 6 al 9 e dal 13 al 16 giugno. Profumo di tradizione, gusto autentico e mani esperte: torna la Festa di Sant’Antonio!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ? Vi aspettiamo ad assaporare i nostri gnocchi fatti a mano e con tanto divertimento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

