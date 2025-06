Festa di Sant’Antonio ricco calendario e sorpresa Franco Ricciardi

Preparati ad immergerti in un mare di tradizioni, emozioni e sorprese: la Festa di Sant’Antonio ad Ariano Irpino sta per arrivare, grazie all’instancabile impegno del Comitato e alla passione di Franco Ricciardi. Un calendario ricco di eventi religiosi e civili renderà indimenticabile questa celebrazione, già avviata con preghiere e momenti di comunione. Tieni il fiato, perché giovedì 12 giugno si apre un nuovo capitolo di festa e tradizione.

Tempo di lettura: 3 minuti Una macchina organizzativa in moto già da mesi è finalmente si avvicina laa data fatidica per Ariano Irpino, quella della Festa di Sant’Antonio di Padova. E’ come sempre l’instancabile Comitato omonimo ad aver organizzato i festeggiamenti religiosi già in corso Con Santo Rosario, Messe ogni giorno e Tredicina dalle 18:30 nella Parrocchia di S. Pietro Apostolo, quindi quelli civili. Giovedì 12 Giugno è in programma la Santa Messa alle ore 19:00 e la tradizionale benedizione del pane di S. Antonio. A seguire, sempre nella Chiesa S. Pietro Apostolo: “voce di Dio, voce di pace (catechesi”) a cura di Don Antonio Allegritti, docente Lateranense con la partecipazione della compagnia teatrale “La Fermata”, poi la Cena di comunità in Oratorio (Ore 20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it