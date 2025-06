Festa di fine anno per la Marconi

Un momento di festa, emozione e gratitudine si prepara a coinvolgere la scuola primaria 'Marconi' dell’Istituto Comprensivo di Carrara e Paesi a Monte. Questa cerimonia di fine anno, più di un semplice saluto, rappresenta un’occasione unica per celebrare i successi e rafforzare il legame tra studenti, insegnanti e il territorio. Un evento che resterà nel cuore di tutti, simbolo di collaborazione e speranza per un futuro ancora più brillante.

Una mattinata di gioia e gratitudine attende la primaria 'Marconi' dell'Istituto comprensivo di Carrara e Paesi a Monte: stamani si tiene nelle aule scolastiche una cerimonia di fine anno che si preannuncia carica di emozione e significato. Molto più che un saluto prima delle vacanze. L'evento è stato pensato come un'occasione speciale per ringraziare pubblicamente due importanti realtà del territorio: la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e la Fondazione Marmo che, nel corso dell'anno, hanno sostenuto con generosità e lungimiranza alcuni progetti didattici fondamentali per la scuola. La festa, pensata e preparata con cura, è stata il simbolo concreto di un legame forte e vitale tra la scuola e il suo territorio, tra chi apprende oggi e chi, con visione e responsabilità, sceglie di investire nel domani.

