Festa dello sport in città Una domenica di salute | Soddisfatti buona la prima

La festa dello sport di Empoli ha acceso la città, trasformandola in un grande palcoscenico di energia e benessere. Centinaia di giovani e famiglie si sono immersi in un giornata ricca di attività, dimostrazioni e divertimento, dimostrando che lo sport è una vera festa della salute. Con entusiasmo e partecipazione, Empoli ha scritto il suo capitolo più vibrante di sempre: buona la prima, e già si pensa alla prossima edizione!

Empoli si è trasformata ieri in una vera e propria palestra a cielo aperto con "Empoli fa Sport", evento alla sua prima edizione che ha coinvolto 45 associazioni sportive del territorio. Per un'intera domenica centinaia di bambini, ragazzi e famiglie hanno animato cinque aree della città – centro storico, piazza Matteotti, piazza del Popolo, piazza della Vittoria-via Roma e Parco Mariambini – partecipando a dimostrazioni e provando numerose discipline, tutte in un solo giorno. L'iniziativa, promossa dal Comune con il supporto di Decathlon come main sponsor, ha permesso alle società di esibirsi e presentare le proprie attività.