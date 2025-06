Festa dell’Emigrante arriva la braciola più grande d’Italia

La Festa dell’Emigrante di Rivottoli di Serino si prepara a un evento straordinario: la più grande braciola italiana, simbolo di convivialità e radici profonde. Due giorni di festa, tradizione e festa popolare, in cui l’intero paese si trasforma per onorare i figli lontani e celebrare la propria identità. Un’occasione imperdibile per riscoprire il senso di comunità e orgoglio locale. Non mancate all’appuntamento con questa memorabile celebrazione!

Tempo di lettura: 2 minuti Un intero paese che si veste a festa per accogliere i suoi figli sparsi nel mondo e celebrare la propria storia. È questo lo spirito di “Sant’Antonio Nostrum e la Festa dell’Emigrante”, l’atteso evento che il prossimo 14 e 15 giugno 2025 animerà le strade e le piazze di Rivottoli di Serino. Organizzata dal Comitato Festa Sant’Antonio da Padova di Rivottoli di Serino 2024-2025, la manifestazione rappresenta ormai un appuntamento fisso per il territorio irpino e un momento di forte richiamo per le comunità di emigrati che ogni anno tornano per riscoprire le proprie radici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Festa dell’Emigrante”, arriva la braciola più grande d’Italia

In questa notizia si parla di: Festa Emigrante Arriva Braciola

A Serino la Braciola più lunga d’Italia per la Festa dell'emigrante - In attesa della Festa dell'Emigrante a Rivottoli di Serino, la comunità si prepara a battere un record culinario con la braciola più lunga d’Italia! Questo evento non è solo un momento di tradizione, ma un forte richiamo all'identità culturale e alle radici, in un’epoca in cui il legame con le origini è più importante che mai.

A Rivottoli di Serino Sant’Antonio Nostrum e Festa dell’Emigrante - Il 14 e 15 giugno 2025 a Rivottoli di Serino (Avellino) si terrà l'evento Sant'Antonio Nostrum e la Festa dell'Emigrante. Leggi su msn.com

Una mostra sulle biciclette d’epoca apre la Festa della braciola in centro storico - Stasera tanti momenti musicali fino agli spettacolari fuochi artificiali al parco Lungosillaro Castel San Pietro festeggia la Festa del Braciola di castrato in un weekend ricco di appuntamenti ed ... Leggi su ilrestodelcarlino.it