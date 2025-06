Festa della musica | Senzaspine compie 12 anni!

Il 21 giugno, unisciti a noi per celebrare la musica e il talento con Senzaspine, che compie 12 anni! In occasione della Festa della Musica, il centro commerciale Vialarga di Bologna si trasformerà in un palcoscenico vibrante, con esibizioni dal pomeriggio fino a sera. Prepara le orecchie e il cuore: una giornata di emozioni e melodie ti aspetta!

Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, vi aspettiamo per una giornata speciale: Senzaspine compie 12 anni e festeggia nel modo migliore. con la musica, dal pomeriggio fino a sera!? Programma: Dalle ore 16:30 – Centro Commerciale Vialarga, Via Larga 10, BO – Esibizioni degli.

