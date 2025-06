Festa della Bufalina a Borgo Faiti

Preparati a vivere un’esperienza autentica e genuina alla Festa della Bufalina di Borgo Faiti, un evento che celebra le tradizioni e i sapori del territorio. Sabato 14 giugno, lasciati conquistare dalla bontà della mozzarella fresca e della carne delle bufale, immerso in un’atmosfera semplice ma ricca di autenticità. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici locali e gustare i prodotti più autentici di Latina. Ti aspettiamo!

È nelle iniziative più semplici che spesso si trova la maggiore autenticità, e sono le iniziative più semplici a valorizzare le ricchezze del territorio è il caso della Festa della Bufalina di Borgo Faiti a Latina. Sabato 14 giugno si potrà gustare la mozzarella e la carne delle bufale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Festa della Bufalina a Borgo Faiti

In questa notizia si parla di: Festa Bufalina Borgo Faiti

