Festa del sacrificio i braccianti musulmani conquistano diritti | Il 90% ha usufruito del permesso di lavoro retribuito

La Festa del Sacrificio non è solo una ricorrenza religiosa, ma anche un simbolo di lotta e conquista per i braccianti musulmani. Il recente traguardo, con oltre il 90% di loro che ha usufruito del permesso di lavoro retribuito, rappresenta una svolta storica nella tutela dei diritti umani e lavorativi nel settore agricolo. Antonio Biagioli, segretario della Uila Lega di Viterbo, commenta con orgoglio questo risultato, che apre nuove speranze per un futuro più giusto e inclusivo.

"Festa del sacrificio, oltre il 90% dei braccianti agricoli musulmani si sono avvalsi del permesso di lavoro retribuito. Una conquista fondamentale, un risultato storico". Antonio Biagioli, segretario generale della Uila lega comunale di Viterbo, commenta l'esito di una novità che segna un punto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Festa del sacrificio, i braccianti musulmani conquistano diritti: "Il 90% ha usufruito del permesso di lavoro retribuito"

