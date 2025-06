Ferrero torna a casa e trova i ladri | svaligiato il suo appartamento a Roma

Un’inaspettata scena da film si è consumata nel cuore di Roma, quando Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ha trovato il suo appartamento svaligiato. Il colpo, avvenuto domenica sera intorno alle 19:00, ha lasciato la sua casa nel centro della Capitale in completo disordine. Sul luogo sono subito intervenuti le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e cercare i ladri. La tranquilla vita romana di Ferrero è stata sconvolta da questa brutta sorpresa.

L'ex presidente della Sampdoria derubato, i ladri sarebbero entrati da una porta interna del B&B adiacente. La sua casa nel centro della Capitale trasformata in una scena del crimine. Massimo Ferrero, produttore e ex presidente della Sampdoria, ha subito un furto nella sua abitazione a due passi da piazza di Spagna. Al rientro ha trovato tutto sottosopra. L'allarme è scattato intorno alle 19:00 di domenica 8 giugno. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha rilevato tracce e impronte. Il colpo: spariti gioielli di valore. Secondo i primi rilievi, i ladri sarebbero entrati da una porta interna collegata a una stanza del B&B adiacente, in quel momento disabitata.

