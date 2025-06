Ferrara Terzo Mondo e Caritas Etiopia un patto per la solidarietà

Unendo le forze tra Ferrara Terzo Mondo e Caritas Etiopia, nasce un potente esempio di solidarietà che attraversa continenti e cuori. Questa collaborazione, fondata sulla passione e il senso di responsabilità, testimonia come il volontariato possa cambiare vite e costruire speranze. Scopriamo insieme il percorso di questa alleanza e l’impatto che può avere sul futuro di chi ha bisogno, perché ogni gesto di generosità conta e può fare la differenza.

La collaborazione tra Caritas e Ferrara Terzo Mondo è nata da un incrocio di destini: Cinzia Rossi, moglie di Luca Andreoli, da sempre pilastro dell’associazione, ha saputo che c’era bisogno di volontari in via Brasavola per distribuire le colazioni. Da allora Luca non ha mai perso occasione di testimoniare l’importanza del volontariato, in particolare del progetto di adozione di famiglie che Ferrara Terzo Mondo sta portando avanti da quasi 10 anni in Etiopia, grazie ai fondi raccolti con il mercatino dell’usato. Un progetto a cui anche Caritas ha deciso di contribuire. A inizio di quest’anno Luca ha chiesto se qualcuno di Caritas volesse accompagnarlo in uno dei suoi viaggi in Etiopia e l’operatore Michele Luciani ha accettato ed è andato a trovare le famiglie ‘adottate’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it