Fernando Alonso | In F1 anche dopo il 2026? Non do garanzie ma oggi sono motivato a proseguire!

Fernando Alonso, il saggio pilota spagnolo, continua a stupire e motivarsi per il futuro in Formula 1. Dopo aver conquistato i primi punti della stagione nel GP di casa, la sua determinazione resta intatta, anche se non ci sono garanzie oltre il 2026. A Montreal, il suo talento si è già mostrato in passato, e stavolta potrebbe ancora regalarci emozioni indimenticabili. Anche quest’anno, l’asturiano si prepara a scrivere nuove pagine di storia.

In Spagna, Fernando Alonso ha marcato i primi punti della sua stagione, giungendo nono nel GP di casa. Nel weekend si corre a Montreal, un tracciato che ultimamente ha sempre detto bene al veterano spagnolo, autore di rimarchevoli exploit in qualifica, essendo partito in prima fila sia nel 2022 che nel 2023 (quando peraltro si attestò al secondo posto). Anche lo scorso anno, il contesto canadese è stato uno di quelli in cui l’asturiano si è espresso meglio sul giro secco. Insomma, il circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve si direbbe gradito dall’iberico, che a luglio spegnerà 44 candeline. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fernando Alonso: “In F1 anche dopo il 2026? Non do garanzie, ma oggi sono motivato a proseguire!”

