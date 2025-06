Ferisce la compagna a casa un coltello sporco di sangue | in manette

Una scena drammatica a Volla: un uomo di 59 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ferito la compagna con un coltello insanguinato. La donna, in stato di choc, è stata soccorsa dai soccorritori e trasportata in ospedale, mentre i militari hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'aggressione e assicurare giustizia. Una vicenda che scuote la comunità e sottolinea l'importanza della sicurezza domestica.

A Volla, un uomo di 59 anni di origini ghanesi è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Cercola intervenuti per il ferimento della compagna, una donna di origini moldave. I militari, allertati da alcuni passanti, giunti sul posto hanno trovato la donna in stato di choc, ferita, con.

