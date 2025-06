Fere sfuma il sogno Serie B | Liverani riflette sul futuro dopo la sconfitta ai playoff

La speranza si spegne a un passo dalla Serie B, lasciando i tifosi delle Fere con il cuore in subbuglio. Dopo una prestazione intensa e un lungo monologo di 128 minuti, il sogno si infrange nei rigori scadenti e nelle occasioni mancate. Liverani riflette sul futuro di una squadra che, nonostante le difficoltà , ha mostrato di meritare di più. Ora, il desiderio di rinascita si fa più forte che mai.

Una grande prestazione e una sorta di monologo per 128 minuti. Ma il portiere avversario, la poca concretezza nei tempi supplementari e i rigori calciati in modo scadente hanno impedito alle Fere di tornare in Serie B dopo un anno di purgatorio. La delusione è fortissima. Sarebbe stato un risultato eccezionale e meritato, tenuto conto delle gravi difficoltà societarie e delle incertezze a 360 gradi che avevano caratterizzato il post retrocessione e la prima fase della stagione regolare (vedi tra l’altro il -2 in classifica per inadempienze della precedente proprietà , penalizzazione che in un determinato segmento del campionato ha avuto un certo peso specifico). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fere, sfuma il sogno Serie B: Liverani riflette sul futuro dopo la sconfitta ai playoff

