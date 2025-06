Fenice Retail la società di Chiara Ferragni entra in liquidazione

Fenice Retail, la società di Chiara Ferragni, si avvia verso la liquidazione, segnando un nuovo capitolo nella sua avventura imprenditoriale. Dopo due anni di risultati negativi e perdite consistenti, la decisione ufficiale mette in discussione il futuro del brand. Questa situazione solleva interrogativi sulla strategia e le sfide di un'impresa che ha conquistato il mondo della moda digitale. Cosa riserverà il prossimo capitolo per la fashion icon e la sua azienda?

Nuova battuta d’arresto per Chiara Ferragni. La sua società Fenice Retail Srl, controllata al 100 per cento da Fenice Srl, è stata ufficialmente messa in liquidazione a fine maggio. La decisione arriva dopo due anni di risultati negativi: tra 2023 e 2024, la controllata ha registrato ricavi per 644 mila euro a fronte di costi superiori ai 2 milioni, accumulando perdite per oltre 1,2 milioni di euro. Le tensioni interne a Fenice Srl. Fenice Retail gestiva i negozi fisici a marchio Ferragni, tra cui quelli di Milano (via Capelli) e Roma (via del Babuino), ora entrambi chiusi. Ma la liquidazione non è solo il risultato di conti in rosso: il destino della società è stato anche al centro di tensioni interne alla capogruppo. 🔗 Leggi su Lettera43.it