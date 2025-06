Femminicidio Castelvetrano Mary Bonanno ha tentato la fuga dopo essere stata accoltellata dal marito

Una tragedia che scuote Castelvetrano: Mary Bonanno, 49 anni, vittima di un brutale femminicidio, ha tentato di sfuggire all'aggressione del marito, ma il suo tentativo di salvezza si è concluso in tragedia. L’uomo, dopo averla ferita gravemente, si è tolto la vita. Un dramma che riaccende le luci sul tema della violenza di genere e sulla necessità di interventi tempestivi. Continua a leggere.

Mary Bonanno, 49 anni, è stata aggredita dal marito nel garage di casa con una chiave inglese e un coltello. Ferita, ha tentato di fuggire verso il portone, ma è crollata poco dopo. L’uomo si è poi tolto la vita lanciandosi dal terzo piano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

