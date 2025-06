Femminicidi il Papa | volontà di dominio sfocia spesso in violenza

In un’epoca di connessioni digitali costanti, è sorprendente come la solitudine e il rischio di violenza, come il femminicidio, si facciano sempre più presenti nella nostra società. Papa Leone XIV ci ricorda che, nonostante la presenza incessante di social media e incontri virtuali, il vero legame umano rimane essenziale per combattere l’indifferenza e promuovere il rispetto reciproco. È fondamentale riscoprire il valore della comunità e della solidarietà, perché solo così possiamo costruire un mondo più sicuro e giusto per tutti.

Città del Vaticano, 9 giu. (askanews) - "È triste osservare come in un mondo dove si moltiplicano le occasioni di socializzare, rischiamo di essere paradossalmente più soli, sempre connessi eppure incapaci di 'fare rete', sempre immersi nella folla restando però viaggiatori spaesati e solitari". Lo ha detto Papa Leone XIV nell'omelia pronunciata in piazza San Pietro nel corso della Messa per la celebrazione della Pentecoste in occasione del Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle Comunità. Poi ha parlato dei feminincidi: lo Spirito Santo "trasforma anche quei pericoli più nascosti che inquinano le nostre relazioni, come i fraintendimenti, i pregiudizi, le strumentalizzazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Femminicidi, il Papa: volontà di dominio sfocia spesso in violenza

In questa notizia si parla di: Papa Femminicidi Volontà Dominio

Il Papa denuncia i femminicidi. E torna sul no alle guerre: “Aprite le frontiere, abbattete i muri” - Il Papa torna a parlare con forza di fronte alle sfide globali, denunciando i femminicidi e ribadendo il suo NO alle guerre, invitando ad aprire le frontiere e abbattere i muri.

Papa Leone nella Messa di Pentecoste: "Si aprano vie di riconciliazione ovunque c'è guerra". Il Pontefice: "Dolore per femminicidi,relazioni infestate da volontà di dominio". In 80 mila in piazza S.Pietro. Partecipa alla discussione

#Femminicidi, il #Papa: è la volontà di dominio che sfocia spesso in violenza https://askanews.it/2025/06/08/femminicidi-il-papa-e-la-volonta-di-dominio-che-sfocia-spesso-in-violenza/… - #LeoneXIV #violenzasulledonne Partecipa alla discussione