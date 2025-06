Femminicidi a Prato il killer potrebbe coprire un complice | le bugie sull’uccisione di Denisa Paun

Il femminicidio di Denisa Maria Paun a Prato sta scuotendo l’intera comunità, ma emergono nuovi dettagli inquietanti: Vasile Frumuzache ha mentito sulla modalità dell’omicidio, affermando di averla decapitata con un coltello nel residence. Questa menzogna potrebbe nascondere qualcosa di più oscuro, alimentando il sospetto di un possibile coinvolgimento di un complice. La verità è ancora lontana, e le indagini continuano a svelare un quadro sempre più complesso e inquietante.

Vasile Frumuzache ha mentito sul femminicidio di Denisa Maria Paun, dicendo di averla decapitata con un coltello all'interno del residence di Prato. Una bugia, che potrebbe essere stata detta per coprire qualcuno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Prato Potrebbe Coprire Denisa

Prato, il killer di Denisa conferma due omicidi ma nega gli altri - Frumuzache resterà in carcere: potrebbe uccidere ancora e darsi alla fuga, sostiene il magistrato che ha convalidato il fermo ... Leggi su msn.com

Trovata morta Denisa, la donna scomparsa a Prato: fermato un uomo per omicidio. Corpo decapitato - Il cadavere della 30enne era vicino a casolare abbandonato, nascosto tra i rovi lungo una mulattiera. Leggi su lanazione.it

Killer delle escort, ipotesi complice per il delitto di Denisa e Vasile potrebbe aver ucciso altre donne: i nuovi indizi - I casi di Denisa e di Ana sono chiusi, ma non è per niente chiuso il caso di Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni, originario della Romania, che ha confessato di aver ucciso Maria D ... Leggi su msn.com