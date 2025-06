Felsina si salva in extremis | Promozione confermata per i giovani talenti

Una vittoria di cuore e determinazione, che testimonia come il Felsina abbia saputo risollevarsi all'ultimo respiro, confermando la propria presenza in Promozione. La promozione dei giovani talenti e il sogno di un progetto a lungo termine prendono forma, alimentati dalla grinta di Adeyemi e dalla passione di una squadra che non si arrende mai. Una salvezza meritata, frutto di impegno e speranza, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.

Una salvezza conquistata in extremis e la consapevolezza di poter continuare a far crescere un gruppo giovane e di prospettiva. Il Felsina giocherà in Promozione anche il prossimo anno dopo essersi salvato nell’ultimo atto del campionato appena terminato grazie al pareggio strappato in pieno recupero contro il Trebbo 1979. Una sfida agguantata al 96’ con la rete di Adeyemi che è valsa il 2-2 e di conseguenza la salvezza grazie al miglior piazzamento fiale in classifica. Una stagione complicata quella della formazione di Francesco Buttignon risollevatasi e ripartita verso la salvezza anche grazie alla spinta e alla voglia dei più giovani con una linea più che verde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Felsina si salva in extremis: Promozione confermata per i giovani talenti

In questa notizia si parla di: Felsina Extremis Promozione Salva

Felsina si salva in extremis: Promozione confermata per i giovani talenti - Una salvezza conquistata in extremis e la consapevolezza di poter continuare a far crescere un gruppo giovane e di prospettiva. Leggi su sport.quotidiano.net

Promozione: nell’anticipo il Felsina travolto dal casumaro. Valsetta Lagaro-Mesola, il vertice regala lo scontro diretto - Si è aperta con la sfida salvezza tra Casumaro e Felsina la quindicesima giornata del campionato di Promozione. Leggi su sport.quotidiano.net

Promozione. Guerra, Bonini e Baravelli: lo Junior Corticella piega il Felsina - in piena zona salvezza tra la penultima Felsina e il fanalino di coda Junior Corticella ... Leggi su ilrestodelcarlino.it