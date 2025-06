Felice Catapano nuovo presidente del Fondo Pensione degli aeroportuali

Felice Catapano, nuovo presidente di PrevAer, si prepara a guidare il Fondo Pensione degli aeroportuali con entusiasmo e competenza. Laureato in Giurisprudenza e con un bagaglio di esperienza nella gestione industriale, finanziaria e infrastrutturale, il suo incarico promette un futuro solido per oltre 18 mila iscritti e un patrimonio di circa 800 milioni di euro. La sua visione sarà fondamentale per rafforzare il settore e garantire un domani più sicuro per tutti gli iscritti.

Felice Catapano, attuale sirettore delle Strategie di Enav, è stato eletto presidente di PrevAer, il Fondo Pensione del settore trasporto aereo che gestisce un patrimonio di circa 800 milioni di euro a beneficio di oltre 18 mila iscritti. Tonino Muscolo ricoprirà la carica di vicepresidente. Laureato in Giurisprudenza, Catapano porta con sé una consolidata esperienza nei settori industriale, finanziario e infrastrutturale, maturata in qualità di amministratore e presidente di holding di partecipazioni. “Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – ha affermato il neo presidente -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

