Fedez ricambia l’invito Gasparri ospite a ‘Pulp’

Dopo aver infiammato il dibattito pubblico con l’inaspettata partecipazione di Fedez al congresso dei Giovani di Forza Italia, il confine tra politica, cultura pop e comunicazione digitale si fa sempre più sottile. A raccogliere questa sfida, oggi, è Pulp Podcast, che nel suo nuovo episodio, online da oggi, ospita Maurizio Gasparri e Giuseppe Cruciani per un confronto diretto, irriverente e senza filtri. Un appuntamento imperdibile che arriva in un momento di grande riconoscimento per il format, appena premiato come ‘Miglior Podcast italiano’ nell’ambito dei Best Movie Comics & Games, un segnale forte del ruolo sempre più centrale che Pulp sta giocando nel raccontare la contemporaneità attraverso voci diverse e spesso inaspettate. 🔗 Leggi su Lapresse.it