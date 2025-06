Fedez mi ha rotto il naso mentre facevamo sparring il sangue mi usciva ancora dopo un’ora e mezza | incidente in diretta per Il Rosso

Un allenamento tra amici si trasforma in un episodio choc: durante una live Twitch, Fedez ha causato una frattura al naso a Il Rosso, streamer e creator, lasciando tutti senza parole. Un incidente che ha catturato l’attenzione del web e che ricorderemo per molto tempo. Ma cosa succederà ora? La storia continua, e il mondo dello streaming si interroga su questa colluttazione inattesa.

Il Rosso, creator e streamer, stava facendo sparring con Fedez durante una live su Twitch. L’occasione era l’allenamento in vista del match ufficiale del 21 giugno contro Ragnar, creator e portiere. Ma l’incontro amichevole si è trasformato in un incidente: Fedez ha colpito Il Rosso dritto al volto. Risultato? Setto nasale fratturato. E un video che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web. La scena è andata in onda senza filtri. All’improvviso il rapper ha assestato un colpo troppo carico. Il Rosso si è portato subito le mani al naso. Il sangue ha cominciato a scendere e la diretta è stata poi interrotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fedez mi ha rotto il naso mentre facevamo sparring, il sangue mi usciva ancora dopo un’ora e mezza”: incidente in diretta per Il Rosso

