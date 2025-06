FdI | Non vi abbiamo visto votare… Avete perso gli italiani vi hanno fatto cadere

Fdi non ha dubbi: “Avete perso”. Gli italiani hanno scelto di non votare, e questa decisione ha sancito il fallimento degli oppositori dei referendum. I numeri parlano chiaro: senza partecipazione popolare, le vittorie sono impossibili. La sfida è chiara, il messaggio forte e diretto: la volontà dei cittadini non si ignora, e ora gli sconfitti devono accettare il verdetto della democrazia.

Il messaggio è lapidario e ultimativo. Le opposizioni hanno perso, non ci sono alibi né attenuanti. i sogni di spallata si infrangono sui numeri della partecipazione popolare ai referendum “Avete perso”. È la frase che campeggia a caratteri cubitali sui social di Fratelli d’Italia. Nella grafica pubblicata, già virale, compare una maxi foto in cui sono schierati i leader dell’opposizione sostenitori dei referendum. Ci sono tutti gli sconfitti: Riccardo Magi, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Nicola Fratoianni. FdI: avete perso! Gli italiani vi hanno fatto cadere. “L’unico vero obiettivo di questo referendum era far cadere il governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - FdI: “Non vi abbiamo visto votare… Avete perso, gli italiani vi hanno fatto cadere”

