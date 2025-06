FdI a Lampedusa il sindaco | Questo governo ci ascolta Arianna Meloni alla Guardia Costiera | Siete l’orgoglio d’Italia

Lampedusa, croce e cuore del Mediterraneo, continua a essere al centro di politiche e sfide senza precedenti. Il sindaco Filippo Mannino, con orgoglio e determinazione, afferma che il governo ascolta e ha imparato a gestire l’emergenza migratoria, riducendo gli arrivi e migliorando la situazione sull’isola. Un confronto importante che testimonia l’impegno di tutti nel trovare soluzioni efficaci e sostenibili. È fondamentale che questa collaborazione prosegua per garantire stabilità e sicurezza.

“Negli ultimi due anni non ho più nostalgia di quello che ho trovato quando mi sono insediato. Anche se i migranti continuano ad arrivare – pur se in numero nettamente inferiore rispetto a prima – abbiamo imparato a governare e gestire questo fenomeno”. Così il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, che ha incontrato una delegazione di Fratelli d’Italia in visita nell’isola siciliana per fare il punto sull’hotspot dopo due anni e mezzo di governo. FdI in visita a Lampedusa: focus sull’hotspot. “Tante richieste fatte a Roma sono state recepite e devo dire che c’è per fortuna un esecutivo che ci ascolta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it