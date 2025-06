Fazzolari ora governo più rafforzato e sinistra indebolita

Dopo le recenti consultazioni, il quadro politico si delinea con chiarezza: Fazzolari sottolinea come il governo Meloni esca più forte, mentre la sinistra si indebolisce ulteriormente. Le opposizioni avevano cercato di trasformare i referendum in un voto di fiducia sul governo, ma il risultato parla chiaro e rafforza l’attuale maggioranza. Resta dunque da vedere come questa dinamica influenzerà gli equilibri futuri, segnando una nuova fase nel panorama politico italiano.

"Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita". Lo dichiara Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l'Attuazione del programma di governo, intercettato dai giornalisti fuori da palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fazzolari, ora governo più rafforzato e sinistra indebolita

