Faust guidaci tu

In un mondo sempre più superficiale e disilluso, dove spesso si preferisce credere a tutto senza riflettere, diventa urgente ristabilire un dialogo autentico. Faust ci invita a non perdere di vista ciò che conta davvero, a riscoprire il valore della profondità e del senso. È il momento di lasciarci guidare da chi, come lui, osa affrontare le grandi domande dell’esistenza. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.

Nel nostro mondo, spaventosamente e superficialmente laicizzato tanto da essere pronto a credere a tutto, non si parla più, neppure in questa ora così difficile e violenta, di colui che per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Faust, guidaci tu

In questa notizia si parla di: Faust Guidaci Sito Accedi

Cosa trovate negli inserti culturali del Foglio del weekend: Andrea Minuz sul referendum del '95, Michele Masneri sul fenomeno del Romance, Maurizio Crippa su Freud e la figura del padre, Michele Silenzi su Faust. In edicola e in digitale https://edicoladigital Partecipa alla discussione