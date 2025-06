Fast&curious | il laboratorio per giocare con l' aria

Se sei curioso di esplorare il mondo che ci circonda in modo divertente e coinvolgente, non perdere Fast & Curious: scopri, crea, inventa. Un laboratorio interattivo che, fino al 30 giugno 2025, ti invita a giocare con l’aria e la scienza, offrendo un calendario ricco di eventi per grandi e piccini. Preparati a scoprire, sperimentare e lasciarti sorprendere!

In occasione della mostra Dall'origine al destino, che sarà in esposizione fino al 30 giugno 2025 al Centro Arti e Scienze Golinelli, Fondazione Golinelli propone Fast & Curious: scopri, crea, inventa, un calendario di eventi di divulgazione scientifica, attività interattive e inclusive

