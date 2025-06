FarmacoAmico dieci nuovi punti di raccolta nei comuni delle Terre di Castelli

Terre di Castelli, ampliando così la rete di solidarietà e sostenibilità. Questa iniziativa, nata dal felice incontro tra Gruppo Hera e Last Minute Market, permette di recuperare medicinali ancora validi, riducendo sprechi e promuovendo un consumo più responsabile. Grazie a questi nuovi punti di raccolta, FarmacoAmico rafforza il suo impegno nel tutelare l’ambiente e la salute delle comunità locali, dimostrando che ogni gesto conta.

In provincia di Modena il cuore di FarmacoAmico è sempre più grande. Dal mese di giugno, infatti, il progetto di Gruppo Hera e Last Minute Market finalizzato a dare una nuova vita ai medicinali inutilizzati e non ancora scaduti può contare su 10 nuovi punti di raccolta, tutti nel territorio delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - FarmacoAmico, dieci nuovi punti di raccolta nei comuni delle Terre di Castelli

