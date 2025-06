Farmaco comune per il diabete associato a un eccezionale aumento di longevità nelle donne

Un sorprendente legame emerge tra un farmaco antidiabetico molto diffuso e la longevità femminile. Uno studio statunitense rivela come questa terapia possa contribuire ad estendere la vita delle donne, aprendo nuove prospettive per il benessere e la salute a lungo termine. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa scoperta rivoluzionaria.

Un team di ricerca statunitense ha determinato che un comune farmaco antidiabetico è associato a un significativo aumento della longevità nelle donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Farmaco Comune Associato Aumento

Farmaco comune per il diabete associato a un eccezionale aumento di longevità nelle donne - Un team di ricerca statunitense ha determinato che un comune farmaco antidiabetico è associato a un significativo aumento della longevità nelle donne ... Leggi su fanpage.it

Depressione. Attenzione, può essere causata anche da farmaci di impiego comune: dalla pillola anticoncezionale agli antidolorifici - Lo studio, il primo ad aver dimostrato questa relazione pericolosa tra farmaci di comune impiego e rischio ... Leggi su quotidianosanita.it

Compriamo sempre più farmaci: ecco perché - 68,9% dell’intero budget destinato ai farmaci e il 17,9% delle risorse finanziarie pubbliche destinate alla sanità. Leggi su quifinanza.it