Far west in mare multe per 14mila euro a conducenti di barche e acquascooter

Un vero e proprio Far West marino, con multe per oltre 14.000 euro a conducenti di barche e acquascooter tra Messina e Taormina. La guardia costiera ha intensificato i controlli, punendo comportamenti scorretti e violazioni delle norme di sicurezza. Un segnale forte per tutelare il mare e garantire un'estate all'insegna del rispetto e della sicurezza: la lotta contro le illegalità in acque italiane prosegue senza sosta.

Far west in mare. Ammontano a ben 14mila euro le multe elevate dalla guardia costiera durante la settimana tra Messina e Taormina. L’attenzione è stata focalizzata non solo sul tratto di mare prospiciente Taormina, dove le attività balneari sono già in fermento, ma anche su tutta la fascia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Far west in mare, multe per 14mila euro a conducenti di barche e acquascooter

In questa notizia si parla di: Mare West Multe 14mila

Cancellate 14mila multe Sotto inchiesta. Lotito e gli indagati sono 197 - In totale dal 2008 sono state circa 14mila le posizioni cancellate per un totale di circa 16 milioni, ma a causa della prescrizioni circa 15 milioni di euro di multe non pagate non rientrano in ... Leggi su ilgiornale.it