Far esplodere un’enorme bomba nucleare nell’oceano per risolvere la crisi climatica | l’idea di un ricercatore

Un ricercatore della Rochester Institute of Technology ha scosso il mondo con un’idea estrema: e se l’unica via per fermare la crisi climatica fosse far esplodere una gigantesca bomba nucleare nell’oceano? Un metodo audace che, seppur controverso, mira a raffreddare la Terra e salvaguardare il nostro futuro. Ma quali sono i rischi e le implicazioni di questa proposta radicale? Continua a leggere e scopri i dettagli di questa proposta shock.

Un ricercatore della Rochester Institute of Technology (RIT) ha proposto una soluzione drastica per risolvere la crisi climatica in atto, considerata la principale minaccia esistenziale per l'umanità. Suggerisce che l'esplosione di una gigantesca bomba atomica nel fondale dell'Oceano Antartico può combattere il riscaldamento globale; ecco in che modo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

