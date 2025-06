Faeto controcorrente | nel piccolo borgo dei Monti Dauni vince il ‘no’ per due quesiti

Nel suggestivo borgo di Faeto, tra i monti Dauni, la comunità fa da battistrada controcorrente, respingendo con decisione due quesiti referendari. La minoranza francoprovenzale conferma il suo attaccamento alle radici, opponendosi al cambiamento sui temi della cittadinanza e della responsabilità negli appalti. Se fosse per gli elettori locali, anche il dimezzamento dei tempi di residenza non avrebbe trovato consenso. Un segnale forte di identità e autonomia che parla chiaro.

