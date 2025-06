Fabrizio Corona ha provato a baciarmi con insistenza l’ho rifiutato | il racconto della tiktoker Greta De Santi – Il video

Greta De Santi, giovane star di TikTok con oltre 340 mila follower, ha rivelato un episodio sconcertante: Fabrizio Corona, noto re dei paparazzi, avrebbe tentato di baciarla con insistenza in una serata a casa sua. La confessione, fatta durante una diretta Twitch, apre uno squarcio su un episodio che coinvolge atteggiamenti discutibili e un ambiente di intrighi. Ma come si è evoluta questa vicenda e quale sarà il suo impatto pubblico?

«Con un escamotage, mentre sono nel bagno con la mia amica, Fabrizio Corona entra e prova a baciarmi». È la confessione di Greta De Santi, popolare tiktoker di 26 anni, seguita da oltre 340mila follower, in una diretta Twitch con GrenBaud. La ragazza ha raccontato di una vecchia serata trascorsa a casa del re dei paparazzi. «Sono stata invitata da un suo amico a casa sua, c’era anche la sua fidanzata, una cantante, che mi guardava malissimo», ha detto durante la live. «A un certo punto Fabrizio si è alzato e mi ha chiesto: “Ci proveresti con me? Ti piaccio?”. Io avevo 22 anni e gli ho risposto che non ero interessata a uomini con la barba, perché mi piacciono più giovani». 🔗 Leggi su Open.online

