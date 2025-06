Fabo Herons Montecatini sconfitti in gara-1 della finale playoff A2 contro Ruvo di Puglia

Fabo Herons Montecatini affronta un viaggio epico e una sfida ardua in gara 1 della finale playoff A2 contro Ruvo di Puglia. Dopo soli settantadue ore, due mila chilometri e due infortuni, la formazione toscana si presenta a mani vuote ma con la determinazione di reagire. Nonostante le assenze di pilastri come Benites, Mastrangelo e Trapani, e le condizioni non ottimali di Natali e Paesano, la squadra lotterà fino all’ultimo secondo, pronti a riscrivere il proprio destino.

Settantadue ore, duemila chilometri e due infortuni dopo gara-5 di semifinale playoff contro Treviglio la Fabo Herons Montecatini è scesa di nuovo in campo dalla parte opposta della penisola, e per la precisione a Ruvo di Puglia, per giocarsi il primo atto della finale che mette in palio l'A2. Lo ha fatto priva di Alberto Benites oltre che dei soliti noti Mastrangelo e Trapani, e con capitan Natali e Paesano a mezzo servizio e alla fine ha dovuto cedere il passo (86-71 il finale). "Abbiamo avuto pochissimo tempo per ricaricare le pile: mercoledì eravamo a 1200 chilometri da qui e ieri abbiamo affrontato un altro viaggio molto lungo, era abbastanza complicato preparare al meglio la gara e rigenerarci – ammette coach Federico Barsotti nel post gara-1 del PalaColombo.

