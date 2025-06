Fabiana Chiarappa investita e uccisa indagato don Nicola D' Onghi | Ha ostacolato le indagini Le tracce di sangue e la guida al cellulare

Fabiana Chiarappa, tragicamente investita e uccisa, ha scosso l’opinione pubblica mentre emergono dettagli inquietanti sull’indagine. Don Nicola D'Onghia, parroco di Noci, è sotto indagine per omicidio stradale, con sospetti che includono ostacoli alle indagini, tracce di sangue e la gestione delle informazioni sul cellulare. Le sue dichiarazioni, lontane dall’agevolare, sollevano dubbi e interrogativi sulla verità dietro questa drammatica vicenda.

Don Nicola D'Onghia, il parroco di Noci (Bari) indagato per omicidio stradale per la morte di una motociclista, con le sue dichiarazioni relative all'incidente «non ha mai agevolato, ma.

