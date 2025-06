Fabbri pugno duro a Joe: chi ha tradito la città non la rappresenta più. Il sindaco Alan Fabbri non ha dubbi e lancia un messaggio chiaro, difendendo l’identità di Ferrara e i valori che la rendono unica. Tra città e passione sportiva, il confronto si fa acceso: è tempo di rispettare e tutelare le radici, perché la vera forza di una comunità risiede nel suo orgoglio e nella sua storia.

"Chi ha tradito la città non può continuare a rappresentarne i colori". E ancora: "Sia chiaro a questa proprietà e alle future: l'identità di Ferrara non è in vendita". Tuona, il sindaco Alan Fabbri. E lo fa replicando al comunicato inviato dall'America da Joe Tacopina, colpevole di aver spento un sogno, dichiarando "con grande leggerezza di non aver provveduto al pagamento necessario per l'iscrizione della Spal in C". Ovunque, tra città e provincia, non si parla d'altro, i post sui social non si contano, lo scoramento, ma soprattutto la rabbia verso questo proprietà esonda. "È assurdo – chiosa Fabbri – scaricare la colpa sul clima cittadino, sui tifosi, su chi ha fatto grandi sacrifici per non lasciare mai sola la squadra.