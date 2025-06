F1 GP Canada 2025 | programma orari tv streaming

Dopo il emozionante weekend in Spagna, la Formula 1 si prepara a svelare nuove sfide sul circuito di Montreal, dove la passione e le strategie si fondono in attesa del Gran Premio del Canada 2025. Con programmi, orari TV e streaming dettagliati, vi accompagneremo passo dopo passo verso un appuntamento che promette sorprese e battaglie epiche. Scopriamo insieme cosa ci riserverĂ questa emozionante tappa del Mondiale F1.

Dopo il weekend del Gran Premio di Spagna, concluso con la vittoria di Oscar Piastri, la F1 fa tappa in Canada, per il decimo appuntamento del Mondiale F1. Il GP corso sul tracciato di Barcellona, con la novitĂ della flessibilitĂ delle ali anteriori, non ha alterato il dominio della McLaren, che ha confezionato un’altra doppietta. Vedremo quali saranno le sorprese che ci riserverĂ la settimana del Gran Premio canadese. L’anno scorso si impose sul circuito di Montreal la Red Bull di Max Verstappen, che quest’anno sta cercando duramente di lottare per fermare lo strapotere della McLaren, riuscendoci in varie occasioni. 🔗 Leggi su Oasport.it