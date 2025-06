F1 25 Sfreccia al Cinema | guida la APXGP del film e vivi la Leggenda!

Preparatevi a vivere un’esperienza senza precedenti: EA SPORTS svela una partnership esplosiva con “F1 THE MOVIE”, portando il mondo della Formula 1 direttamente sul grande schermo e nel vostro gioco preferito. Immaginate di guidare il team immaginario APXGP tra scenari esclusivi, con la partecipazione speciale di Ed Sheeran! Entrate in pista e scoprite come questa collaborazione rivoluzionerà il modo di vivere la velocità e l’emozione.

EA SPORTS annuncia una partnership da urlo con “F1 THE MOVIE”, portando il team immaginario APXGP e scenari esclusivi nel nuovo capitolo. E sì, c’è anche Ed Sheeran!. Tenetevi forte, amanti della velocità e del grande cinema! EA ha sganciato una bomba di notizie che farà la gioia dei fan di Formula 1 e dei futuri spettatori di “F1 THE MOVIE”, l’attesissima pellicola di Apple Original Films in arrivo nelle sale il prossimo giugno. I giocatori di EA SPORTS F1 25, il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, potranno infatti tuffarsi nell’universo del film mettendosi al volante della monoposto del team APXGP, guidata sul grande schermo da Sonny Hayes e Joshua Pearce. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - F1 25 Sfreccia al Cinema: guida la APXGP del film e vivi la Leggenda!

In questa notizia si parla di: Cinema Apxgp Sfreccia Guida