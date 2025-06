Eyes of Wakanda | Marvel Animation presenta il primo episodio a Annecy

Un’emozionante anteprima ha conquistato Annecy: Marvel Animation ha svelato il primo episodio di Eyes of Wakanda, lo spin-off animato di Black Panther. Presentato dal regista Todd Harris, già coinvolto nei progetti Marvel, "Into the Lion’s Den" promette di portare nuovi approfondimenti nel vibrante universo Wakanda. La serata si è conclusa con una coinvolgente sessione Q&A, lasciando tutti con il desiderio di scoprire cosa riserva il futuro di questa avvincente serie.

Annecy Animation Festival ha ospitato la premiere del primo episodio di Eyes of Wakanda, spin-off animato del franchise di Black Panther. Il regista Todd Harris ha presentato l’episodio, intitolato “ Into the Lion’s Den “, prima di una Q&A la mattina del 9 giugno. Harris, in precedenza story artist per la Marvel per Black Panther e il suo sequel Wakanda Forever, ha affermato che la serie segue un formato “antologico”. L’episodio, il primo dei quattro, è ambientato nel 1260 a.C. e racconta la storia di un’agente segreta del Wakanda, un’ex Dora Milaje caduta in disgrazia di nome Noni (interpretata da Winnie Harlow ), alle prese con un uomo chiamato “Lion” ( Cress Williams ). 🔗 Leggi su Cinefilos.it