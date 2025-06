Exposele fiera agroalimentare di Eboli | domani presentazione alla Camera di commercio di Salerno

Domani alle 9:30, presso la Camera di Commercio di Salerno, si terrà la presentazione ufficiale di ExpoSele, l’evento che rinasce con slancio innovativo dalla storica Fiera di Eboli. Un’occasione imperdibile per scoprire come questa manifestazione valorizzi l’eccellenza agroalimentare della provincia, proiettandola nel futuro. Non perdere l’opportunità di conoscere i dettagli di questa nuova era, che promette di portare entusiasmo e successo all’intera filiera locale!

Domani, 10 giugno, alle ore 9,30, alla Camera di commercio (via Generale Clark 19, Salerno), sarà presentata ufficialmente ExpoSele, la manifestazione che raccoglie il testimone della storica Fiera di Eboli, rilanciandola in una veste contemporanea e innovativa, con l’obiettivo di valorizzare l’agroalimentare d’eccellenza della provincia di Salerno. La prima edizione di ExpoSele si terrà dal 25 al 27 settembre, in un periodo tradizionalmente legato alla fiera ebolitana. La sede scelta è il PalaSele, che metterà a disposizione spazi coperti e scoperti per esposizioni, convegni e numerose attività collaterali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

