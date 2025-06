Ex Milan Boban | Juve un DS vero o fai la fine del Manchester United

Zvonimir Boban, ex stella del Milan, mette in guardia la Juventus: senza un direttore sportivo competente, rischiano di ripercorrere le orme del Manchester United, che ha vissuto anni difficili. Ma sarà Boban soltanto un commentatore o il suo consiglio può davvero cambiare il destino bianconero? La questione è aperta, e il tempo dirà se la Vecchia Signora saprà fare la scelta giusta per rinascere.

L'ex Milan Zvonimir Boban ha parlato della Juve e del fatto che gli serve un direttore sportivo, per evitare la fine del Manchester United. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Boban: “Juve, un DS vero o fai la fine del Manchester United”

