Ex Ilva governo a sindacati | Massimo impegno per rilancio e tutela occupazione

Il futuro dell'ex Ilva di Taranto torna al centro dell'attenzione, con il governo che assicura il massimo impegno per rilanciare la siderurgia e tutelare i posti di lavoro. Dopo un incontro decisivo con le rappresentanze sindacali, Palazzo Chigi ribadisce la volontà di trovare soluzioni concrete e sostenibili. La sfida è grande, ma l'impegno è ancora più forte: il dialogo tra istituzioni e lavoratori deve portare a risultati concreti e duraturi.

(Adnkronos) – Da parte del governo, "massimo impegno a tutti i livelli" per il rilancio della siderurgia e la tutela dell'occupazione. Lo sottolinea Palazzo Chigi in una nota, al termine della riunione fra governo e organizzazioni sindacali sull'ex Ilva di Taranto, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L'esecutivo ha chiarito, inoltre, che la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

