Ex agente penitenziario alla sbarra Denunciato per violenze dalla nipote

Una vicenda sconvolgente che rivela le ombre celate dietro la facciata di un uomo in divisa e il coraggio di una giovane donna nel denunciare un passato di violenze. La sua testimonianza davanti ai giudici è un passo cruciale per fare luce su un’abitudine oscura e restituire giustizia a chi ha subito nel silenzio. Un caso che scuote la società e invita alla riflessione sulla protezione delle vittime.

Per anni sarebbe stata molestata sessualmente dallo zio, agente di polizia penitenziaria ora in pensione. Poi ha avuto la forza di confidarsi con la madre, dopo averla sentita discutere con la moglie del presunto orco sulle attenzioni morbose dell’uomo per le ragazzine, e di presentare denuncia. Ora la ragazza, studentessa universitaria 24enne, è stata chiamata davanti ai giudici del Tribunale a ripercorrere l’incubo vissuto a causa del parente 65enne. Per l’uomo erano stati disposti gli arresti domiciliari per violenza sessuale. I fatti contestati all’ex agente penitenziario vanno fino al 2020 e sarebbero iniziati quando la presunta vittima era preadolescente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex agente penitenziario alla sbarra. Denunciato per violenze dalla nipote

