Eventi meteo sempre più violenti e frequenti | Vigili del fuoco in prima linea

In un contesto di eventi meteo sempre più intensi e frequenti, la dedizione dei vigili del fuoco diventa ancora più cruciale. Oggi, 9 giugno, al comando provinciale di Treviso si è svolto il passaggio ufficiale di consegne, simbolo di rinnovamento e continuità. L'architetto Giuseppe Costa, dopo tre anni di servizio instancabile, passa il testimone all’ingegner Cristiano Cusin, che guiderà con impegno in attesa di una nomina definitiva. La sicurezza di tutti dipende da questo staff dedicato.

