Una tranquilla giornata nel cuore di San Miniato si è trasformata in un momento di emergenza: un crollo improvviso in via IV novembre ha costretto all’evacuazione di 22 persone. La causa? una perdita idrica nascosta che ha indebolito le strutture sottostanti. La pronta risposta dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma il centro storico resta sul filo del rasoio. La città ora si mobilita per garantire sicurezza e ripristinare la normalità.

SAN MINIATO – Crollo ed evacuazioni in centro storico a San Miniato. È successo in via IV novembre dove intorno alle 13 di ieri (8 giugno) una scala che dava accesso ad un terreno è crollata. Il personale dei vigili del fuoco arrivato sul posto ha rilevato la presenza di una occulta perdita dalla rete idrica. Successive verifiche tecniche hanno portato a scoprire crepe e infiltrazioni in locali interrati non in uso con la presenza di rilevanti quantità di acqua. La situazione ha scaturito provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità. I vigili del fuoco hanno evacuato tre civici in cui abitano 13 nuclei familiari per un totale di 22 persone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Evacuate 22 persone in centro a San Miniato per il crollo causato da una perdita idrica

