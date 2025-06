Eva Mikula ex fidanzata di Fabio Savi della banda della Uno Bianca a Belve Crime | Le scuse le attendo dai familiari delle vittime

Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi e coinvolta nella banda della Uno Bianca, riaccende il dibattito sulla sua colpevolezza e sui ruoli realmente svolti. Spesso dipinta come una semplice complice, Mikula rivendica con fermezza il suo contributo nel catturare i criminali. Le sue parole scuotono le convinzioni e chiedono rispetto, ma soprattutto, le scuse attese arrivano dai familiari delle vittime. È giunto il momento di fare luce sulla verità nascosta.

