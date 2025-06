Eva Mikula e la banda della Uno Bianca | Attendo le scuse dai familiari delle vittime mi hanno insultata per 30 anni

Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, si trova al centro di un acceso dibattito sulla banda della Uno Bianca. In un contesto che mescola veritĂ e polemiche, Mikula chiede le scuse dei familiari delle vittime per i 30 anni di insulti e accuse ricevuti. Ma cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda? La veritĂ potrebbe essere piĂą complessa di quanto sembri, e le risposte potrebbero cambiare per sempre il modo in cui ricordiamo questa tragica storia.

Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, uno dei tre fratelli componenti della banda della Uno Bianca, è tra le ospiti della prima puntata di Belve Crime, lo spin-off della trasmissione condotta da Francesca Fagnani in onda nella prima serata di Rai 2 a partire da martedì 10 giugno. Eva Mikula afferma che la banda è stata arrestata “grazie a me”. “Ha parlato solo dopo l’arresto” è la replica di Francesca Fagnani, la quale, poi, ricorda quando nel 2015 chiese di entrare nell’Associazione vittime e non fu accettata. “Le famiglie delle vittime vogliono il mio silenzio perchĂ© rovino il decoro” replica Eva Mikula. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Eva Mikula e la banda della Uno Bianca: “Attendo le scuse dai familiari delle vittime, mi hanno insultata per 30 anni”

