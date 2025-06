Eva Mikula e la balla smentita a Belve Crime sulla banda della Uno bianca | Non mi scuso La pentita incappucciata e le rivelazioni in studio – I video

Eva Mikula, ex fidanzata di uno dei membri della terribile banda della Uno Bianca, rilancia con fermezza: «Non mi scuso con nessuno». La sua verità si scontra con le aspettative dei familiari delle vittime, mentre in studio emergono rivelazioni sconvolgenti. La puntata di Belve Crime del 10 giugno promette di scuotere le coscienze e di approfondire un passato oscuro che ancora fa discutere. Non mancate a questo appuntamento, perché il silenzio non è più una opzione.

Non ha la minima intenzione di fare un passo verso i familiari delle vittime Eva Mikula, ex fidanzata di uno dei membri della banda della Uno bianca che, tra il 1987 e il 1994, hanno massacrato 24 persone e ne hanno lasciate ferite 114. «Io non devo scuse a nessuno, le attendo dai familiari delle vittime», dice Makula a Francesca Fagnani nel nuovo episodio di Belve Crime, in onda martedì 10 giugno a partire dalle 21.25. Rapine, agguati e azioni di violenta gratuita hanno reso tristemente noto il nome dei fratelli Savi, noti come la banda della Uno bianca. Quando Fabio, uno dei tre Savi, fu arrestato, Eva Mikula era al suo fianco. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Mikula Banda Bianca Balla

